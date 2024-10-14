Глава Чехова Михаил Собакин принял участие в молебне о Победе

Икона Казанской Божией Матери прибыла в Чехов. Глава городского округа Михаил Собакин принял участие в молебне о Победе, который состоялся у Казанской иконы Божией Матери в Зачатьевском храме. Икона находилась там два дня, привлекая множество прихожан, пришедших поклониться святыне и помолиться за победу бойцов в зоне специальной военной операции.

Казанская икона Божией Матери начала свой путь по России 5 мая по благословению Патриарха Кирилла, который совершил молебен о Победе в Казанском соборе. В Чехове молебен возглавил благочинный Чеховского церковного округа иерей Константин Семенов вместе с духовенством и сопровождающим икону иереем Константином Быковым.

Казанская икона Божией Матери является символом побед и покровительства над Россией, связанная с важными историческими событиями, такими как освобождение Москвы в 1612 году и победы в Отечественной войне 1812 года. В 1918 году московский список иконы был украден из Казанского собора, но спустя 105 лет был чудесным образом обретен трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года, в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.

С момента начала своего путешествия по стране более миллиона людей уже смогли поклониться образу Божией Матери, что свидетельствует о глубокой вере и надежде на ее покровительство.

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