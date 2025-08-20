Глава Чехова Михаил Собакин поучаствовал в акции «Собери ребенка в школу»

Ежегодно чеховский клуб волонтеров и молодежный центр проводят акцию, направленную на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями по здоровью, детям из многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Благотворительное мероприятие продлится до 24 августа.
Глава муниципалитета Михаил Собакин совместно с коллегами из администрации собрал рюкзаки со всем необходимым для учебы: тетрадками, ручками, альбомами, красками, линейками, ножницами и кисточками.
Всех желающих и неравнодушных жителей и гостей муниципального округа Чехов приглашают присоединиться к акции и помочь детям собраться в школу. Мероприятие организовано в торгово-развлекательном центре «Карнавал» возле книжного магазина. Волонтеры принимают канцелярские товары по будням с 17:00 до 19:00 и в выходные дни с 12:00 до 15:00.
Также помощь можно принести с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в Чеховский молодежный центр по адресу: улица Чехова, дом № 45, кабинет 210.
