Глава Чехова Михаил Собакин посетил Вознесенскую Давидову пустынь

Вознесенская Давидова пустынь была основана в 1515 году. В этом году 23 мая монастырь отмечает сразу несколько юбилеев.
Праздничные мероприятия приурочены к четырем значимым событиям: 510-летию со Дня основания Давидовой пустыни, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию возобновления монашеской жизни в обители, 10-летию открытия памятника «Бойцам спецназа — солдатам России», который расположен у стен монастыря.
Накануне торжества глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин посетил основные площадки празднования, чтобы обсудить оставшиеся организационные вопросы, а также оказать содействие в подготовке территории.
Поэтому было решено провести работы по оборудованию автобусной остановки. Кроме того, в парке напротив монастыря завершили благоустройство на территории обители и в ее окрестностях.
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