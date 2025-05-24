24 мая 2025 13:22 Глава Чехова Михаил Собакин посетил Вознесенскую Давидову пустынь 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов Подмосковье

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Вознесенская Давидова пустынь была основана в 1515 году. В этом году 23 мая монастырь отмечает сразу несколько юбилеев.

Праздничные мероприятия приурочены к четырем значимым событиям: 510-летию со Дня основания Давидовой пустыни, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию возобновления монашеской жизни в обители, 10-летию открытия памятника «Бойцам спецназа — солдатам России», который расположен у стен монастыря.

Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Накануне торжества глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин посетил основные площадки празднования, чтобы обсудить оставшиеся организационные вопросы, а также оказать содействие в подготовке территории.

Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Поэтому было решено провести работы по оборудованию автобусной остановки. Кроме того, в парке напротив монастыря завершили благоустройство на территории обители и в ее окрестностях.