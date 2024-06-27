Глава Чехова Михаил Собакин поручил усилить контроль за содержанием дворов

Набережная реки Теребенки, одно из знаковых мест Чехова, стала начальной точкой обхода главы городского округа Михаила Собакина. Несмотря на недавнее благоустройство, появились замечания к ее содержанию.

Глава округа выдал порядка десяти поручений по улучшению состояния набережной, включая ремонт пандуса, укрепление переливов между прудами и благоустройство устья реки.

Затем Михаил Собакин продолжил осмотр на улице Дружбы, где в рамках муниципальной программы идет замена асфальтового покрытия. Площадь работ составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, добавлены новые парковочные места.

На данный момент на улице Дружбы расположено семь пешеходных переходов, и по завершении работ их количество увеличится. Подрядчик «ГригСтройГрупп» уже начал асфальтирование и обещает завершить работы до конца июля, опережая график.

Также в этом году в округе запланирован ремонт 19 дорог, восемь из которых уже сданы. В настоящее время работы продолжаются на пяти участках.