Глава Чехова Михаил Собакин передал гуманитарную помощь бойцу СВО

Средства радиоэлектронной борьбы и другие необходимые вещи передали находящемуся в краткосрочном отпуске бойцу СВО из деревни Шарапово. Гуманитарную помощь собрали при содействии главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

Военнослужащий Андрей с позывным Седой ушел на фронт добровольцем в июле 2023 года. Мужчина сражался на Авдеевском направлении, затем его перевели в Курскую область. Бойца наградили «Георгиевским крестом» четвертой степени.

Сейчас военнослужащий находится в краткосрочном отпуске. Ему передали для доставки в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы и другие необходимые вещи.

«В ходе выездной администрации в Шарапово, ко мне обратилась супруга военнослужащего Ирина с просьбой помочь подразделению, в котором служит ее муж», — рассказал глава Чехова Михаил Собакин.

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