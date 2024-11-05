Глава Чехова Михаил Собакин передал дрон с тепловизором семье бойца СВО

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с родителями военнослужащего Владислава и передал им специальный дрон с тепловизором. Его приобрели по просьбе бойца.

Людмила Григорьевна и Сергей Валерьевич узнали о призыве сына, когда он уже находился в части. С момента прибытия в боевое подразделение Владислав стал оператором беспилотных летательных аппаратов и в настоящее время выполняет задачи на Херсонском направлении, поддерживая активные действия Вооруженных сил РФ.

Ожидается, что техника будет доставлена на передовую в ближайшее время, что позволит улучшить эффективность операций и безопасность военнослужащих.

«В последние дни мы продолжаем следить за успехами нашей армии на Донецком направлении. Масштабность наступления Вооруженных сил России признает не только украинское командование, но и генералы НАТО. Верим в нашу безоговорочную победу и ждем возвращения всех военнослужащих домой!» — отметил Михаил Собакин.

Эта инициатива подчеркивает поддержку администрации округа и всей страны своим военнослужащим, а также стремление обеспечить их необходимыми ресурсами для успешного выполнения поставленных задач.

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