Глава Богородского провел встречу с жителями в Старой Купавне

В Старой Купавне начались работы по установке уличного освещения. Глава Богородского округа, Игорь Сухин, посетил город, чтобы ознакомиться с проблемами местных жителей.

Визит состоялся после обращений жильцов жилого комплекса «70 лет Победы» по поводу подтоплении придомовой территории во время дождей. Сухин лично оценил ситуацию и поручил профильным специалистам провести дополнительные проверки в период осадков для поиска решений по отведению воды.

Во время объезда также рассмотрели вопрос освещения во дворе. В этот же день специалисты начали монтаж новых светильников, что должно улучшить видимость и безопасность в вечернее время.

Кроме того, собравшиеся обсудили возможность установки шлагбаума. Однако жители пока не пришли к единому мнению. Для его дальнейшего рассмотрения необходимо собрать подписи, подтверждающие согласие большинства.

К Игорю Сухину обратились и жители ТСН «Юбилейный». Они попросили заасфальтировать пожарный выезд, который активно используют. Участок дороги находится в ведении Московской области, поэтому запрос направят в «Мосавтодор».