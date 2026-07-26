Глава Богородского округа встретился с лучшими выпускниками школ

Глава Богородского округа Денис Семенов 24 июля встретился с выпускниками, показавшими выдающиеся результаты на государственных экзаменах. В этом году 16 человек набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене, трое из них получили максимальные баллы сразу по двум предметам — физике и математике.

Значительно выросло и число высокобалльников: в этом году их 97, тогда как в 2025 году таких выпускников было 57. Глава округа отметил, что эти результаты — командный успех, в котором есть вклад каждого: самих школьников, их родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений.

Многие из ребят уже определились с выбором вуза и будущей профессии. Денис Семенов пожелал выпускникам заниматься любимым делом и использовать полученные знания для приобретения практического опыта.

Для ребят подготовили теплую и душевную программу: звучала приятная музыка, а праздничный стол стал поводом собраться вместе, поделиться эмоциями и еще раз прочувствовать значимость этого важного рубежа.