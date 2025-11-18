Глава Богородского округа вручил кубок чемпионов ФК «Красное Знамя»

Оперативное совещании в администрации Богородского округа началось одновременно с приятного и знакового события. Глава округа Игорь Сухин поздравил с победой футбольный клуб «Красное Знамя», который завоевал Кубок Третьей лиги по футболу.

Финал всероссийских соревнований проходил в Сочи. Команда из Ногинска показала настоящий мастер-класс, разгромив соперников с ошеломляющим счетом 6:0. Триумфальный сезон ногинской дружины завершился грандиозным успехом.

«Это победа всего коллектива: игроков, тренерского штаба, администрации клуба и, конечно, преданных болельщиков. Поздравляем всех причастных с заслуженным кубком чемпионов», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие футбола в Богородском округе и за победу во всероссийских соревнованиях по футболу среди мужских команд «Третья лига» благодарственным письмом главы муниципалитета были награждены директор АНО «Красное Знамя» Евгений Лукьянов и главный тренер ФК «Красное Знамя» Артем Сомов.