Глава Богородского округа проверил строительство центра образования № 5

В рамках рабочей поездки глава Богородского округа Игорь Сухин посетил улицу Кирова в Ногинске. Там продолжается строительство Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева.

Изначально планировался капитальный ремонт здания, который был заявлен в госпрограмму. Однако, по результатам экспертизы, специалисты пришли к выводу, что здание непригодно для дальнейшего использования. Поэтому было принято решение построить новое здание школы.

В старом здании школы училось 820 детей, хотя изначально она была рассчитана на 400 человек.

Строительство такой школы дает огромные возможности, как технические, так и образовательные. Речь идет и о подготовке к экзаменам, и о спортивных тренировках, и о проектной деятельности школьников.

Новая школа будет оснащена современным оборудованием, в том числе и для проведения музыкальных праздников и концертов. Немаловажен и тот факт, что здание находится в экологически чистой зоне, рядом с сосновым лесом.