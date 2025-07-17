Глава Богородского округа проверил строительство центра образования № 5
В рамках рабочей поездки глава Богородского округа Игорь Сухин посетил улицу Кирова в Ногинске. Там продолжается строительство Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева.
Изначально планировался капитальный ремонт здания, который был заявлен в госпрограмму. Однако, по результатам экспертизы, специалисты пришли к выводу, что здание непригодно для дальнейшего использования. Поэтому было принято решение построить новое здание школы.
В старом здании школы училось 820 детей, хотя изначально она была рассчитана на 400 человек.
Строительство такой школы дает огромные возможности, как технические, так и образовательные. Речь идет и о подготовке к экзаменам, и о спортивных тренировках, и о проектной деятельности школьников.
Новая школа будет оснащена современным оборудованием, в том числе и для проведения музыкальных праздников и концертов. Немаловажен и тот факт, что здание находится в экологически чистой зоне, рядом с сосновым лесом.
«Без поддержки правительства Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева такой проект у нас бы не получился… Это полноценное здание, оснащенное необходимым, современным оборудованием. Жители данного микрорайона ждали школу двадцать лет. И эта мечта, наконец, осуществилась. Стараемся подойти комплексно — чуть ранее сделали новую пешеходную дорогу в строну стадиона „Знамя“. Возможно, жители нам еще подскажут, на что следует обратить внимание», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.
Директор Центра образования Ирина Кочетова рассказала, что ожидается большой набор ребят в первые классы. Уже набраны четыре группы. Идет запись в пятую. В другие классы также ведется активные набор. Помимо этого, в старших классах появится предпрофильная подготовка. В десятых классах будет технический, IT профиль инженерной направленности и химико-биологический профиль.
На территории школы появится спортивный стадион, игровые площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Организуют кружки и секции для оздоровления детей.