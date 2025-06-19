Глава Богородского округа проверил ремонт водопроводных сетей в 2 населенных пунктах

В Богородском округе продолжаются работы по обновлению инженерной инфраструктуры. Глава округа Игорь Сухин оценил капитальный ремонт водопроводных сетей в поселке Затишье и в деревне Большое Буньково.

Готовность обновления там составляет 87%. В деревне Большое Буньково реконтсруируют котельную «Фабрика», которая требует серьезного внимания из-за изношенности оборудования. Параллельно с ремонтом котлов планируют построить новую модульную котельную.

В Тимохово ситуация с очистными сооружениями также имеет положительные изменения. По госпрограмме там установят автоматическую систему мониторинга, обеспечивающую контроль качества сбросов и работы оборудования.

«Понимаем, что ремонтные работы доставляют дискомфорт жителям. Спасибо им за терпение. Это временно, а новые сети станут долгосрочным решением. Они десятилетиями будут обеспечивать людей чистой водой и повысят надежность коммунальных услуг», — подчеркнул глава округа.