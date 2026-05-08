Глава Богородского округа проверил ремонт в Центре образования № 26

Объезд главы Богородского округа Игоря Сухина прошел в деревне Большое Буньково. Одной из точек стал Центр образования № 26 на улице Ленинской, где продолжается капитальный ремонт.

Необходимость обновления здесь назрела давно. В здании будет проведена замена всех коммуникаций, кровли. На выходе получится новое образовательное учреждение с комфортными для 700 обучающихся условиями, современными технологиями и вдохновляющей атмосферой, где каждый сможет раскрыть свой потенциал и подготовиться к успешному будущему.

Планируется благоустроить спортивную площадку. Школа распахнет свои двери к новому учебному году.

Также проверили строительство блочно-модульной котельной в «Микрорайоне Фабрики». Работы идут согласно графику. Сдача объекта планируется в декабре 2026 года. Это позволят обеспечить местных жителем стабильным теплом и горячим водоснабжением.

По словам старосты деревни Большое Буньково Галины Гайбург, старая котельная не справлялась с нагрузкой. «Благодаря поддержке Игоря Васильевича будем вместе контролировать ход работ в деревне», — отметила она.

Помимо реконструкции существующих объектов ЖКХ, в этом году планируется ввести в эксплуатацию шесть блочно-модульных котельных. В минувшем году были запущены две блочно-модульные котельные — на улице Жарова в Ногинске и в микрорайоне Вишняковские Дачи города Электроугли. Жители уже успели позитивно оценить значительное повышение комфорта в своих домах, особенно в холодное время года.