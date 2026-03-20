Глава Богородского округа проверил работу новой котельной в Вишняковских дачах

В Богородском округе продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Одним из ключевых завершенных объектов стала блочно-модульная котельная в микрорайоне Вишняковские дачи, заработавшая в конце прошлого года.

Необходимость строительства назрела давно: прежняя котельная, принадлежавшая РЖД, исчерпала свой ресурс и регулярно приводила к авариям и перебоям с теплоснабжением. Администрацию округа в решении этого вопроса поддержало правительство Московской области.

Станция функционирует в автоматическом режиме, участие операторов не требуется. Оборудование оснащено погодозависимой автоматикой: техника сама определяет режим работы в зависимости от температуры наружного воздуха. Все параметры передаются диспетчеру на пульт, что позволяет при необходимости корректировать показатели удаленно.

Новая котельная обеспечивает стабильным теплом и горячей водой пять жилых домов. Местные жители уже оценили произошедшие изменения.

«Раньше постоянно переживали, как пройдет зима: то труба прорвет, то давление упадет. Сейчас в квартирах всегда тепло, и никаких сбоев. Очень комфортно стало жить», — рассказала жительница микрорайона.