Глава Богородского округа проверил капремонт центра образования № 23

Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с профильными специалистами приехал в поселок Обухово и проинспектировал ход капитального ремонта в здании центра образования № 23. Строительная готовность здания составила 56%.

На площадке задействованы 44 человека. Завершаются фасадные работы. В ближайшее время специалисты будут доделывать кровлю и заниматься монтажом входных групп, слаботочных систем, систем отопления и вентиляции, укладкой плитки.

Проверяющие отметили, что работы ведутся согласно графику. Планируется, что центр образования распахнет свои двери для учащихся уже 1 сентября.

Второе здание школы на улице Московской тоже требовало внимания. Там обсудили ряд вопросов: расположение контейнерной площадки, обустройство парковки для школьного автобуса и остановочного павильона для безопасной высадки учеников, а также возможность установки в следующем году спортивного ядра на территории.