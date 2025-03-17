Глава Богородского округа проверил капитальный ремонт центров образования

Глава Богородского округа Игорь Сухин проконтролировал ход ремонтных работ в учреждениях образования. В центре внимания оказались детский сад в селе Кудиново, а также два здания, относящиеся к Центру образования № 30 в городе Электроугли.

Коллектив школы вместе с родительским комитетом постоянно следят за строительными работами. Каждую пятницу они вместе с заказчиком и подрядчиком проводят плановый осмотр и сверяют данные. По словам директора Центра образования № 30 Ларисы Черкасовой, демонтажные работы полностью закончены. Работы ведутся по графику.

Во время рабочей поездки были определены виды работ по благоустройству прилегающей территории. Преобразование здания начальной школы Центра образования № 30 на улице Маяковского действительно масштабное, в чем могли убедиться проверяющие. Уже заменены балки, снята кровля для последующего монтажа новой.

«У нас очень хорошие перспективы и возможности, чтобы капитально отремонтировать все наши объекты образования. Это важно и для детей, и для педагогов, и для качественного учебного процесса в целом», — подчеркнул глава Богородского округа.