Глава Богородского округа проверил капитальный ремонт центров образования
Глава Богородского округа Игорь Сухин проконтролировал ход ремонтных работ в учреждениях образования. В центре внимания оказались детский сад в селе Кудиново, а также два здания, относящиеся к Центру образования № 30 в городе Электроугли.
Коллектив школы вместе с родительским комитетом постоянно следят за строительными работами. Каждую пятницу они вместе с заказчиком и подрядчиком проводят плановый осмотр и сверяют данные. По словам директора Центра образования № 30 Ларисы Черкасовой, демонтажные работы полностью закончены. Работы ведутся по графику.
Во время рабочей поездки были определены виды работ по благоустройству прилегающей территории. Преобразование здания начальной школы Центра образования № 30 на улице Маяковского действительно масштабное, в чем могли убедиться проверяющие. Уже заменены балки, снята кровля для последующего монтажа новой.
«У нас очень хорошие перспективы и возможности, чтобы капитально отремонтировать все наши объекты образования. Это важно и для детей, и для педагогов, и для качественного учебного процесса в целом», — подчеркнул глава Богородского округа.
Сроки ремонта детского сада в селе Кудиново вызывает определенные опасения, подрядчик не укладывается в график. Поэтому решено взять данный объект на особый контроль.
Реализация данных проектов возможно благодаря президенту России Владимиру Путину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В Богородском округе на следующий год планируется отремонтировать еще четыре объекта.