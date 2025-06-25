Глава Богородского округа проверил качество капремонта центров образования

Глава Богородского округа Игорь Сухин посетил центр образования № 29 в поселке Зеленый, два здания центра образования № 30 в Электроуглях и детский сад в селе Кудиново. Особое внимание во время обхода он уделили вопросам подключения социальных объектов к внешним инженерным коммуникациям. Параллельно оценил темпы работ по капительному ремонту.

Строительная готовность центра образования № 29 составляет 62%. Со следующей недели там планируют монтаж пищеблока, в начале июля — поставку оборудования и мебели. Во дворе школы идут работы по устройству современного спортивного ядра с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками. Подрядная организация гарантирует завершение всех строительных работ в первой половине августа, что позволит своевременно подготовить здание к новому учебному году.

Для ускорения процесса капитального ремонта здания центра образования № 30 на улице Маяковского, дом № 34, приняли решение об увеличении количества рабочих на объекте.

«Подрядчик заявляет о 74% готовности, но реальные темпы работ вызывают сомнения. Здесь необходимо увеличить количество рабочих на объекте, чтобы темпы позволили завершить фасадные работы и благоустройство в срок», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На объекте в селе Кудиново идут заключительные согласования с ресурсоснабжающими организациями. Администрация округа взяла на особый контроль вопросы подключения инженерных коммуникаций, чтобы минимизировать возможные задержки.