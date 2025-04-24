Глава Богородского округа проверил готовность парков к летнему сезону

Покрытия во многих местах пришли в негодность в связи с переменчивостью зимней погоды. Подготовка идет в авральном режиме, причем не только в Центральном парке, но и в других парках округа. Сотрудники обновляют и красят ограждения, аттракционы. К началу летнего сезона дирекция парков планирует завершить все работы. На многофункциональной площадке, где зимой работал каток, в теплое время будут предложены летние активности. В ближайшее время приступят к монтажу спортивного оборудования.

Проверяющие отметили удовлетворительное состояние зеленой зоны. Проверили технику. Далее рабочая группа направилась в другие парки округа.В рамках своего недавнего выступления с отчетом о проделанной работе глава Богородского округа Игорь Сухин сделал особый акцент на предстоящих масштабных работах по благоустройству территорий в ближайшие годы.

Большая работа предстоит по преображению парковых зон в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». В этом году запланирована реконструкция парка «Липовая аллея» в городе Электроугли. Готовится необходимая документация для вхождения на следующий год в программу для преображения городского парка. Также планируется модернизация парка «Роща» в Обухово. В этом году Центральный парк готовится к юбилею. 17 мая планируются основные мероприятия в честь празднования 150-летия. Жителей ждет обширная развлекательная программа, выступление звезд.