Глава Богородского округа проверил благоустройство территорий в Электроуглях

Глава Богородского округа Игорь Сухин 8 сентября провел осмотр работ по улучшению ключевых объектов в Электроуглях. В его поле зрения оказались парк «Липовая аллея» и спортивный комплекс «Виктория».

Реконструкция парка осуществляется в два этапа. В настоящее время активно ведутся работы над первой частью проекта, которая включает благоустройство пляжной зоны у Каменского пруда. Подрядчики планируют завершить работы к середине октября. В новом парке появятся павильоны для мастер-классов и занятий с детьми, что создаст дополнительные возможности для культурного и семейного досуга.

Оборудованный пляж станет настоящим подарком для местных жителей. Каменский пруд, где разрешено купаться, уже давно стал любимым местом отдыха.Вторая очередь реконструкции запланирована на 2027 год в рамках государственной программы.

На территории спортивного комплекса «Виктория» продолжается строительство мини-стадиона с искусственным покрытием. В проекте предусмотрены беговые дорожки, трибуны на 224 места и модульные раздевалки с душевыми и туалетами. Глава округа также уделил внимание благоустройству подъездных путей, чтобы обеспечить удобный доступ для спортсменов и зрителей. Этот вопрос стал предметом обсуждения с директором СК «Виктория» Еленой Изотовой.