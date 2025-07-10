Глава Богородского округа провел встречу со студентами медуниверситета

Ногинская больница давно прекрасно зарекомендовала себя как площадка для отработки профессиональных компетенций у студентов-практикантов Ивановского медуниверситета. Ежегодно они проходят здесь практику и набираются опыта, и этот год не стал исключением.

Новые группы будущих врачей влились в дружный медицинский коллектив. Для многих это стало первым взрослым испытанием: вместо учебников, манекенов-тренажеров и фантомов — реальные истории болезней пациентов.

Трое практикантов приехали в Богородский округ уже во второй раз, что говорит об их серьезности намерений и искреннем интересе к городу.

Встреча проходила в здании администрации. В рамках дружеской беседы за чашкой чая студенты, которые сейчас проходят практику, пообщались с главой муниципалитета, главным врачом Ногинской больницы Сергеем Лившицем и профильным заместителем главы Богородского городского округа Олегом Шойко.

Обсудили первые профессиональные впечатления, трудности и радости врачебного призвания. Глава округа пригласил каждого студента после окончания университета вернуться в Богородский округ.

«Наша больница всегда рада молодым специалистам, готовым развиваться и оказывать качественную медицинскую помощь», — подчеркнул глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Также гостям рассказали о комплексной поддержке медиков в Подмосковье: от программ «Земский доктор» до современных социальных гарантий. Регион создает все условия, чтобы молодые специалисты могли полностью реализовать свой потенциал.