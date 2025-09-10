Глава Богородского округа провел встречу с жителями поселка Обухово

Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с заместителями и специалистами профильных служб провел 9 сентября в поселке городского типа Обухово выездную встречу с жителями. Прием прошел в местном культурном центре «Обухово» и был посвящен решению вопросов, волнующих жителей.

Один из них касался многоквартирного дома № 81 на улице Ленина. Как выяснилось, жильцы уже более двух лет живут без газа и горячей воды. Причиной стали новые требования к газовому оборудованию и отсутствие дымоходов. Хотя многие установили электрические бойлеры, проблема требует кардинального решения.

Еще одна тема — работа школьного стадиона. Жители пожаловались, что, несмотря на формальную доступность, попасть на спортивную площадку с детьми на практике невозможно. Администрация взяла этот вопрос на контроль, пообещав разобраться в причинах и найти способ исправить ситуацию.

Также поступили многочисленные жалобы на работу 34-го автобусного маршрута, связывающего Обухово с Монино. Жители указали на регулярные нарушения расписания и частые отмены рейсов. Глава округа назвал такую ситуацию недопустимой и сообщил, что в адрес автоколонны будет направлен официальный запрос для выяснения причин сбоев и обеспечения стабильной работы транспорта.

По итогам встречи по ряду проблемных вопросов будет организован выезд специалистов на места для детального изучения обстановки.