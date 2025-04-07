Глава Богородского округа провел встречу с жителями деревни Бездедово

Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился с местными жителями, которые попросили об установке детского игрового комплекса. Кроме того, руководитель муниципалитета пообщался с активистами деревни Аксено-Бутырки, пожаловавшимися на состояние дороги.

Ранее в деревне Бездедово уже была обустроена детская игровая площадка. Но жители попросили установить игровой комплекс, который будет интересен детям разных возрастов, особенно с учетом того, что в летний, дачный сезон число посетителе площадки увеличивается. Также прозвучало пожелание сделать навес от солнца и дождя, установить освещение и организовать зону отдыха рядом с площадкой.

Игорь Сухин внимательно выслушал все просьбы. Прозвучали два варианта решения вопроса — расширить границы земельного участка и добавить дополнительные элементы, либо внести адрес в план работ на будущий год и установить губернаторскую площадку с учетом пожеланий жителей. Профильные специалисты администрации обменялись с активными жителями контактами для дальнейшего сотрудничества.

В деревне Аксено-Бутырки иная проблема. Местные жители против того, чтобы их дорогой пользовались дачники из соседнего массива «Василек». К нему ведет альтернативная дорога, но она в плохом состоянии, которое нельзя исправить, потому что дорога находится в частной собственности.

Администрация Богородского округа будет искать пути решения и компромиссы. Как отметил глава муниципалитета, вопрос требует дополнительной, серьезной проработки. В планах — встретиться с собственником дороги.

«У жителей есть определенные вопросы. Наша задача — найти решение по каждому пункту. Жители пообещали, что в скором времени выберут старосту. Так нам будем легче и быстрее общаться. Вопросы, среди которых содержание и уборка дороги в зимний период, также взяты в работу», — рассказал Игорь Сухин.