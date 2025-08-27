Глава Богородского округа провел встречу с участниками СВО и их семьями

В Богородском округе активно проводятся личные встречи с участниками специальной военной операции и их семьями, направленные на оказание помощи и поддержки. Глава округа Игорь Сухин встретился с ними в центре «Про Молодежь», где также присутствовали заместители, депутаты и представители различных служб.

В ходе мероприятия обсуждались многочисленные вопросы, охватывающие различные сферы жизни: от проблем с газоснабжением и благоустройством территории до вопросов, касающихся кредитных каникул по ипотечным займам и оформления земельных участков.

Некоторые обращения удалось решить на месте, в то время как более сложные ситуации требуют дополнительного анализа и проработки. По ряду вопросов возможны выездные встречи для более детального обсуждения.

Некоторые участники пришли на прием повторно, так как в предыдущих встречах им удалось добиться решения ряда проблем. Игорь Сухин подчеркнул, что для решения некоторых вопросов нужен нестандартный подход. Все поднятые проблемы будут взяты под контроль, и к ним обязательно найдут эффективные решения.