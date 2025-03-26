Глава Богородского округа провел встречу с производителем мебели

В Электроуглях глава Богородского округа Игорь Сухин посетил компанию «Олимп», занимающуюся оснащением школ и детских садов мебелью. Рабочая поездка позволила ему ознакомиться с текущими проектами и обсудить планы предприятия.

В ближайшее время на территории компании планируют построить новый корпус, что создаст дополнительные рабочие места для местных жителей.

Директор «Олимпа» собирается отправиться в зону специальной военной операции, где передаст гуманитарную помощь, включая детские рисунки и письма, а также изделия от школьников Богородского округа. Компания активно участвует в благотворительных инициативах и оказывает поддержку военным.

Игорь Сухин осмотрел малярное производство и современные установки, а также понаблюдал за работой сотрудников. Делегация далее направилась на склад готовой продукции, где обсуждались планы по его переносу.

Кроме того, в основном цеху глава округа ознакомился с процессом производства мебели и применяемыми материалами. Визит завершился встречей, на которой обсудили ключевые аспекты сотрудничества и дальнейшие шаги по развитию предприятия.