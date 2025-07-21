Глава Богородского округа провел встречу с лучшими выпускниками

Встреча главы Богородского округа Игоря Сухина с отличницами прошла в Ногинске. В 2025 году 100 баллов на ЕГЭ получили семь человек, шесть из них успешно покорили вершины русского языка и литературы.

Теймурова Анастасия — русский язык, Центр образования № 2 им. В. Г. Короленко; Диана Абрамова — литература, Центр образования № 3; Лидия Фогель — русский язык, Центр образования № 33; Алена Михеева — литература, Центр образования № 33; Кира Клинцевич — русский язык, Центр образования № 83; и две ученицы из Ломоносовского лицея — Мария Гусева — русский язык и Татьяна Давыденко — химия.

«Уверен, каждая из вас уже выбрала свой путь, будь то филология, естественные науки или любая другая сфера. Но в любом случае, выбирайте этот путь по сердцу. И всегда помните, что ваш успех — это гордость всего нашего округа. Мы верим в вас, радуемся вашим победам и всегда будем поддерживать» — подчеркнул глава Богородского округа Игорь Сухин.

100 баллов — это результат труда, терпения, усилий, и конечно, поддержки педагогов и семьи.

Всего в этом году участвовали в сдаче ЕГЭ 716 человек.

227 выпускников стали высокобалльниками. Получили аттестат с отличием и медаль первой степени — 70 выпускников.

По таким предметам, как литература и химия — средний балл ЕГЭ в Богородском округе выше, чем в Российской Федерации.