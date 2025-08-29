Глава Богородского округа провел мониторинг территорий

Жители микрорайона Полигон просили восстановить шлагбаум на улице Ильича, который снесли хулиганы пару лет назад. Шлагбаум там действительно необходим. Люди вынуждены передвигаться по проезжей части, которая к тому же стала объездной для машин. Здесь так же проработают дополнительно вопрос с установкой «лежачих полицейских».

Подняли вопрос по поводу качества воды. Представители «Водоканала» подтвердили, что проблема в изношенных сетях. Администрация округа будет добиваться ускоренного внесения данного объекта в госпрограмму.

Жители дома № 1 по улице Фортова в Ногинске пожаловались на постоянные подтопления подвала. Управляющая компания, обслуживающая всего два дома, до сих пор не провела экспертизу, чтобы выявить причину затоплений. Эту проблему управление ЖКХ взяло на контроль — будут добиваться, чтобы управляющая компания наконец-то нашла и устранила причину.

В СНТ «Клубничка» также актуальна проблема подтопления участков. Профильные специалисты в ближайшее время свяжутся с «Автодором» для проверки дренажной трубы, которая может быть причиной этой проблемы. Также по просьбе жителей в адрес данной организации направят предложения по нанесению дорожной разметки для безопасного поворота к СНТ и строительству тротуара в сторону остановки общественного транспорта.

Все вопросы, поднятые жителями, взяты в работу. По каждому направлению определят ответственных и сроки проработки решений.