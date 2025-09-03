Глава Богородского округа провел личный прием граждан

Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился с жителями, которые озвучили свои насущные вопросы. На приеме обсуждались разные аспекты, включая работу управляющих компаний и благоустройство территории.

Один из основных запросов касался протечек кровли в доме № 85 на улице Октябрьской в Ногинске. Жительница сообщила о том, что после ремонта крыши, выполненного 31 июля, ситуация не улучшилась. Игорь Сухин пообещал следить за развитием событий и, в случае необходимости, подготовить обращение в Фонд капитального ремонта для ускорения проведения капитального ремонта, запланированного на 2029–2031 годы.

Другой важный вопрос поступил от жителей Прудного тупика в деревне Молзино. Они потребовали асфальтирования грунтовой дороги и покоса травы вдоль нее. Глава округа сообщил, что уже 5 сентября служба «Благосфера» начнет покос травы. Однако асфальтирование требует юридического оформления, так как участок не находится на балансе муниципалитета. Профильным юристам поручено проработать возможность передачи дороги на муниципальный баланс.

Все обращения жителей взяты под контроль, и администрация продолжит работать над их решением.