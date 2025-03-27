Глава Богородского округа поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Глава Богородского округа Игорь Сухин приехал в войсковую часть № 3270 в городе Электросталь, чтобы поздравить военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником. Делегация возложила цветы к памятнику погибших сотрудников.

Войсковая часть из Электростали всегда принимает активное участие в торжественных мероприятиях, проводимых на территории соседнего Богородского округа, помогает в обеспечении порядка и безопасности на праздниках. Сегодня отмечается 214-я годовщина со Дня образования войск национальной гвардии России.

Глава Богородского округа в составе делегации в память о погибших возложил цветы к памятнику на территории части. После чего состоялось торжественное собрание.

«Мы не могли не приехать и не поздравить войсковую часть с их профессиональным праздником. Ребята выполняют очень ответственные задачи и в мирное время, и в зоне специальной военной операции. Делают это достойно, оставаясь преданными присяге. Поэтому неважно, где они дислоцируются. Мы все равно их считаем нашим, Ногинским гарнизоном», — отметил Игорь Сухин.

Руководитель муниципалитета поблагодарил военнослужащих за преданность службе и пожелал крепкого здоровья.