Глава Богородского округа посетил патриотическую выставку в Ногинске

Уже вторую неделю на Фонтанной площади Ногинска проходит выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Событие, организованное администрацией Богородского округа, уже привлекло множество зрителей, которые могут увидеть портреты героев, защищавших Родину в прошлом и продолжают это делать сегодня.

Выставка представила двадцать историй, каждая из которых наполнена силой духа и самоотверженностью. На фотографиях запечатлены современные защитники страны, держащие в руках образы своих предков — солдат, сражавшихся в годы войны. Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям ощутить связь между поколениями и задуматься о значении победы для нынешней жизни.

Глава округа Игорь Сухин посетил выставку и отметил, что такая инициатива вызывает гордость и уважение к тем, кто завоевал мир для будущих поколений. Люди останавливаются, изучают биографии на стендах, погружаясь в историю. Формат выставки оказался востребованным, и организаторы планируют продолжить его, приглашая новых участников с актуальными историями.