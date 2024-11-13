Глава Богородского округа передал жилищный сертификат директору школы

Руководителю Центра образования № 28 города Электроугли Вячеславу Пронину вручили сертификат на новую квартиру. Это произошло в день 70-летнего юбилея педагога.

Глава Богородского округа Игорь Сухин на оперативном совещании поздравил Вячеслава Пронина с юбилеем, поблагодарил за самоотверженный труд и вручил сертификат на улучшение жилищных условий.

Педагогический стаж Вячеслава Николаевича составляет 44 года. Он продолжает трудиться директором родной школы, Центра образования № 28 в Электроуглях. 12 ноября он отметил 70-летний юбилей.

Свою педагогическую деятельность Вячеслав Пронин начал в 1971 году сначала в Озерской восьмилетней школе потом Курском педагогическом училище. После службы в армии и учебы в Московском областном педагогическом институте имени Н. К. Крупской, он трудился учителем истории в Вишняковской средней школе № 28.

В 1987 году его назначили директором. За время трудовой деятельности награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства образования Московской области.

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