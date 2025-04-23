Глава Богородского округа озвучил планы по благоустройству на 2025 год

Рекордная работа в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предстоит в Богородском округе в этом году. Об этом рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин в ходе выступления с ежегодным отчетом о проделанной работе.

2025-й объявили Годом развития территорий и благоустройства в Богородском округе. Уже началась большая работа. Был обновлен сквер Ногина. По отзывам жителей, он стал визуально просторнее, шире. С приходом тепла там приступили к озеленению.

Сквер Бугрова продолжат реконструировать. В концепции обновления специалисты пошли по пути объединения эпох — самодержавия, социализма и современности — с учетом исторического прошлого данного места. Предусмотрели замену коммуникаций.

Также совсем скоро планируется начать благоустройство территории вокруг Вечного огня и сквера Карла Маркса. Памятные камни в сквере окружат зелеными насаждениями, обустроят постаменты для возложения цветов при проведении памятных мероприятий. К мемориалу Победы добавятся портреты Героев Советского Союза, а также информация об их подвиге.

Большое обновление коснется парка «Липовая аллея» в Электроуглях. В парке улучшат существующую инфраструктуру, уделят большое внимание детским пространствам, обустроят пляжную зону.

Еще один важный объект — Богородский бульвар в Ногинске. В этом году помимо общего обновления, добавят проход к Волхонке, тем самым объединив эти локации. Также обустроят парковку для жителей близлежащих домов, обновят фонтаны, установят скамьи, сделают зоны с теневыми навесами.

Масштабные работы проведут и парке Волхонка в ближайшие годы. Там планируется расширить территорию дендрария, добавить спортивную инфраструктуру на открытом воздухе, места для спокойного отдыха и досуга.

Помимо всего прочего, продолжается и комплексное благоустройство дворовых территорий. В план включили 22 двора в Старой Купавне, Электроуглях, Обухове, Ногинске.