Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился с жителями деревни Боровково

Глава Богородского округа Игорь Сухин в рамках рабочей поездки посетил деревню Боровково, где провел встречу с местными жителями. Основной темой обсуждения стала дальнейшая судьба мемориала павшим воинам, установленного в 1962 году.

На памятнике увековечены имена героев Великой Отечественной войны — жителей деревень Боровково, Щекавцево и Новосергиево. За годы мемориал оказался в запущенном состоянии и практически покрылся лесными зарослями.

Во время встречи жители предложили два варианта решения вопроса: перенести мемориал в центр деревни, чтобы он находился на видном месте, или провести благоустройство территории вокруг памятника. В результате обсуждений участники пришли к единому мнению о необходимости создания нового мемориала, который будет установлен в более подходящем месте.

Глава округа отметил, что создание нового памятника к ближайшему 9 мая — задача сложная, но подготовительные работы начнутся уже в этом году. До тех пор существующий мемориал останется на своем месте. К празднованию Дня Победы коммунальные службы проведут работы по благоустройству территории вокруг памятника.

Инициатива жителей деревни Боровково нашла поддержку у администрации округа. Реализация проекта станет важным шагом в сохранении исторической памяти и увековечении подвига героев Великой Отечественной войны.