Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил ветерана со 101-летием

Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Ногинска Людмила Немцова отметила 101-й год рождения. Ее поздравил глава Богородского округа Игорь Сухин, он пожелал имениннице хорошего самочувствия и долгих лет жизни в окружении семьи.

Свой 101-й день рождения встретила ветеран Великой Отечественной войны из Богородска Людмила Немцова.

Она отправилась на фронт в 18 лет. После курсов радистов ее зачислили в 21-й отдельный запасной полк связи, расположенный в Ульяновске. Пройдя подготовку, получила назначение в роту связи штурмовой авиационной дивизии. Прошла всю войну. Была на многих фронтах: защищала Сталинград, Керчь, Севастополь, освобождала Тамань, Кавказ, Северодвинск, Ригу. Людмилу наградили медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «3а победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени.

После войны ветеран работала в Ногинских электрических сетях. Имя Людмилы Немцовой занесено в Книгу Почета предприятия, где она проработала 42 года. Боевые награды дополнили и награды за самоотверженный труд в мирное время, в том числе медаль Выставки достижений народного хозяйства. За многолетнюю общественную работу Людмила Немцова получила нагрудный знак Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.

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