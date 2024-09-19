Глава Балашихи встретился с жильцами дома № 10 на Октябрьской улице

В Балашихе прошла вторая встреча в формате выездной администрации перед официальным заселением жильцов в дом на улице Октябрьской, 10. Этот дом пострадал от взрыва бытового газа в прошлом году.

Во встрече приняли участие заместитель главы города Максим Сидоркин, представители администрации, профильных служб, Фонда капитального ремонта, управления технического надзора, управляющей компании, а также председатель Совета многоквартирного дома.

«Это уже вторая встреча с жильцами перед заселением. Мы решаем разные вопросы — помогаем в переезде, разбираемся со страховыми выплатами, отвечаем на бытовые вопросы по ремонту, установке счетчиков и так далее», — рассказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

После взрыва газа в сентябре 2023 года жители дома были расселены, им была предоставлена компенсация найма жилья. Затем начались восстановительные работы: была возведена новая секция, проведен капитальный ремонт всего дома, заменены инженерные сети, кровля, отремонтирован фасад.

Спустя год, 20 сентября 2023 года, жильцы смогут вернуться в свои отремонтированные квартиры. Администрация Балашихи продолжает тесно взаимодействовать с ними, чтобы обеспечить плавное и безболезненное восстановление дома.

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