Глава Балашихи встретился с победителями чемпионата России по стрельбе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров 7 ноября вручил благодарственные письма участникам команды «Атом» за вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и за выдающиеся спортивные достижения в официальных всероссийских соревнованиях по стрельбе. Соревнования проходили в городе Суздаль Владимирской области с 31 октября по 3 ноября.

Всего 44 спортсмена представили команду «Атом» на Чемпионате России по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина. Алексей Горохов занял первые места в категории «дуэльная стрельба» и в командном зачете в серийном классе, а также третье место в личном зачете. Ярослав Давыдов занял первое место в командном зачете в стандартном классе.

«Сегодня большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, особенно развитию молодежного спорта. Благодарю центр „Атом“, тренеров и родителей, которые прививают детям такую активную жизненную позицию. Конечно, слова благодарности нашим ребятам, которые достигают высоких результатов и достойно представляют Балашиху на всероссийском уровне», — сказал Сергей Юров.

Теперь команда «Атом» примет участие в международных соревнованиях в Минске, которые пройдут в декабре.

Отметим, учебно-стрелковый центр АТОМ — это организация в сфере подготовки специалистов службы безопасности, а также спортсменов IPSC. Ученики центра ежегодно участвуют и побеждают во всероссийских и международных соревнованиях.