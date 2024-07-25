Глава Балашихи встретился с народными дружинниками в микрорайоне Заря

Встреча главы городского округа Балашиха Сергея Юрова с участием председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, командира народной дружины Дмитрия Манышина и представителей полиции состоялась в микрорайоне Заря в Балашихе. Обсудили частоту и результативность рейдов, а также отзывы и замечания местных жителей.

По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, дружинники регулярно патрулируют микрорайон Заря и оперативно реагируют на жалобы жителей.

«Балашиха вошла в число семи городов Подмосковья, где на основании регионального пилотного проекта предусмотрена организация патрулирования дополнительных городских маршрутов. Для себя мы выбрали микрорайоны 1 Мая и Новое Павлино, а также по просьбе ветеранов и микрорайон Заря», — отметил Сергей Юров.

В дружину приходят активисты разного возраста и профессий. В их полномочия входит охрана общественного порядка и разъяснительная работа с жителями.

«Сейчас в дружине у нас 428 человек. Это граждане, проживающие в Балашихе, учителя, студенты и просто неравнодушные жители. Мы обеспечили всех необходимой формой, снаряжением, средствами связи, а также видеорегистраторами, чтобы дружинники могли зафиксировать обнаруженные нарушения. Рейды мы проводим регулярно начиная с июля, по пятницам, субботам и воскресеньям», — рассказал командир народной дружины Дмитрий Манышин.

В Балашихе народная дружина поддерживает общественный порядок и пресекает правонарушения с 2019 году.

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