Глава Балашихи вручил ключи от новых квартир жильцам аварийных домов

Участникам программы реновации в Балашихе вручили ключи от новых квартир в рамках Народной программы Единой России. Четверо переселенцев скоро смогут отпраздновать новоселье.

Мероприятие прошло торжественно. В нем участвовали глава округа Сергей Юров, заместитель главы Евгения Сирота и представители застройщика.

«Приятно видеть искренние эмоции жителей. Для людей это действительно важное и долгожданное событие — возможность начать новую жизнь в комфортных и безопасных условиях», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Все новые квартиры расположены в микрорайоне Авиаторов. Каждое жилое помещение оборудовано необходимыми инженерными коммуникациями.

«Эмоции переполняют. Очень рады получить новую квартиру. Она и больше, и просторнее. Дочь с внуком увидели новую квартиру и остались довольны. С нетерпением жду переезда», — поделилась переселенец Нина Мельникова.

Еще до конца 2026 года планируется расселить 16 домов, подлежащих сносу, и обеспечить переселение 101 семьи.