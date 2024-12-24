Глава Балашихи стал лауреатом губернаторской премии «Прорыв года»

Заседание Высшего совета при губернаторе Подмосковья прошло в Доме правительства региона. На мероприятии Андрей Воробьев вручил награду главе городского округа Балашиха Сергею Юрову.

Правительство Московской области отметило успехи Балашихи в номинации «Управление социальной сферой». Эта работа связана с поддержкой культуры, спорта, образования и здравоохранения.

Сергей Юров рассказал, что в городском округе строится многопрофильный медицинский центр, который будет оказывать качественные услуги жителям целого ряда муниципалитетов. «Это большой проект, которым мы занимаемся с 2019 года», — отметил глава Балашихи.

Руководитель муниципалитета добавил, что на территории бывшего госпиталя КГБ уже функционируют котельная, школа и детский сад. Завершить строительство нового объекта здравоохранения планируют в 2027 году. В нем будут работать более трех тысяч специалистов.

Отметим, что городской округ в уходящем году попал в топ-10 лучших управленческих команд Московской области.