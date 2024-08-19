Глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями улицы Андрея Белого

С самого заселения в доме на улице Андрея Белого в Балашихе между управляющей компанией и жильцами возникло недопонимание. Люди жалуются на несоответствием нормам при установке контейнерных площадок.

На одной из встреч жителей микрорайона Железнодорожный с главой округа жильцы дома на улице Андрея Белого попросили его лично приехать и посмотреть размещение контейнерных площадок. Одна из них находится близко к игровой площадке, где расстояние менее 20 метров.

Тимур Абдумажитов живет в многоквартирном доме на улице Андрея Белого с 2020 года. И говорит, что с самого первого дня общение с управляющей компанией не задалось.

«У нас большой дом, около 900 жителей. Даже незначительные вопросы решаются через суды и местную администрацию. Мы с главой города договорились, что он приедет и лично проверит нашу ситуацию. Сегодня подробно обо всем поговорили и показали», — сказал житель дома на улице Андрея Белого.

Вопрос размещения контейнерных площадок должен быть решен в ближайшее время.

«Вместе с председателями домов представим новую схему санитарной чистки контейнеров. Проработаем этот вопрос», — рассказал заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

Также сотрудники с жильцами проверили работу лифтов и размещение спортивной площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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