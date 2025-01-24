Глава Балашихи Сергей Юров встретился с учащимися в преддверии Дня студента

На встрече, прошедшей в стенах Университета Вернадского, глава Балашихи Сергей Юров обсудил с ректором университета Еленой Певцовой и главным врачом Московского областного онкодиспансера Владимиром Асташовым перспективы дальнейшего сотрудничества, развитие образовательных программ и планы по реконструкции вуза. Университет активно развивает дополнительные образовательные программы.

Особое внимание было уделено новому факультету «Сестринское дело», который начал свою работу в 2024 году совместно с Московским областным онкодиспансером. Создание факультета стало ответом на дефицит специалистов в области здравоохранения. На сегодняшний день на программе обучаются более 100 студентов. Профильные дисциплины преподают врачи онкодиспансера с научными степенями и опытом преподавательской деятельности. Практические занятия проводятся на базе онкодиспансера под руководством опытных специалистов.

«Сегодня с ректором Еленой Александровной Певцовой обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Руководство города заинтересовано в специалистах государственного муниципального управления, педагогах, а также в развитии направления здравоохранения. Важно, чтобы на территории нашего города можно было получить высшее образование. Также мы обсудили планы на будущую реконструкцию университета. Будут выделены существенные федеральные средства для выполнения этой задачи. Планов действительно много, но я уверен, что все они будут осуществлены», — отметил Сергей Юров.

За последний период было открыто более 100 программ дополнительного обучения, которые позволяют студентам углублять знания в узких профессиональных направлениях.

На территории университета расположены 14 учебных корпусов, три студенческих общежития, спортивный комплекс, библиотека, читальный зал, столовая и даже собственная типография. Сегодня в вузе обучаются более шести тысяч студентов, которые могут поступить на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или получить средне-профессиональное образование.