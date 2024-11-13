Глава Балашихи Сергей Юров встретился с отцом Героя России Евгения Фадина

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с Владиславом Фадиным, отцом Героя России Евгения Фадина. Владислав Фадин — полковник в запасе, а его сын Евгений окончил полицейский колледж и проходил срочную службу в центре беспилотной авиации, где позже подписал контракт.

Евгений принимал участие в боевых задачах в Сирии, а в мае 2023 года отправился в зону проведения специальной военной операции. Он был командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ и активно участвовал в разработке и внедрении методов воздушной разведки. В сентябре 2023 года Евгений вместе с группой выполнял боевые задачи в Работино Запорожской области, где 8 сентября трагически погиб. Ему было всего 27 лет.

Указом президента Владимира Путина прапорщику Евгению Фадину посмертно присвоено звание Героя России. Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что Евгений навсегда вписан в историю города и страны и администрация сделает все возможное, чтобы сохранить память о его подвиге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с заместителем главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенантом, Героем России Сергеем Кобылашем передали родителям Евгения золотую звезду Героя России.

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