Глава Балашихи Сергей Юров встретился с лучшими выпускниками

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретились с выпускниками, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Праздничное мероприятие провели в усадьбе Горенки.

Вячеслав Фомичев и Сергей Юров пообщались с выпускниками во время чаепития, поздравили их с успешной сдачей экзаменов и сказали напутственные слова.

«Встретился с ребятами, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по различным предметам: русскому языку, литературе, химии, информатике и другим предметам. Обсудили сложности подготовки и планы выпускников на будущее. Спасибо детям за интересную беседу. Желаю ребятам больших успехов. Уверен, трудолюбие и стремление с высоким результатам в школе помогут достигнуть всех поставленных целей», — поделился Сергей Юров.

Также в ходе мероприятия выпускникам вручили благодарности и памятные подарки.