Глава Балашихи Сергей Юров вручил сиротам ключи от квартир

На торжественном мероприятии в администрации Балашихи руководитель муниципалитета Сергей Юров вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Всего в этом году свое жилье получили 49 ребят, из которых 38 человек вместо ключей предпочли сертификат.

Церемонию посетили прокурор Балашихинской городской прокуратуры Никита Брыкин, руководитель следственного отдела по Балашихе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Сергей Гоцев и заместитель главы округа Евгения Сирота.

Все квартиры оборудовали инженерными системами, оснастили индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, они готовы для проживания. В каждом помещении сделали ремонт, установили плиту и сантехническое оборудование.

«Мы ежегодно обеспечиваем детей, оставшихся без попечения родителей, собственными квартирами. В этом году ребята могли выбрать — получить ключи или сертификат для самостоятельного поиска жилья», — отметил Сергей Юров.

Напомним, государственная программа по обеспечению квартирами детей-сирот «Жилище» успешно реализуют в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.