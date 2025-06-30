Глава Балашихи Сергей Юров проверил строительство храма святых Кирилла и Мефодия

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха продолжают возводить храм святых Кирилла и Мефодия, призванный стать важным духовным центром для местных жителей. Объект площадью две тысячи квадратных метров, который рассчитан на 500 прихожан, обещает стать одной из архитектурных жемчужин города.

Глава Балашихи Сергей Юров лично оценил процесс строительства храма во время выездной администрации.

«Этот храм — значимый проект для Балашихи. После долгого простоя в прошлом году мы привлекли инвестора, и работы возобновились с новой силой. Подрядчик планирует завершить тепловой контур и каркас здания к концу 2025 года, установить купола и начать внутреннюю отделку», — отметил руководитель муниципалитета.

История строительства началась в 2013 году с закладки первого камня. В 2020 году стартовало возведение железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма, а в 2021 году приступили к строительству колокольни. Сегодня проект выходит на финальный этап внешних работ.

Новый храм не только укрепит духовную жизнь общины, но и станет важным культурным и архитектурным объектом, подчеркивающим уникальность Балашихи. Завершение строительства станет значимым событием для жителей микрорайона и всего городского округа.