Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с жителями микрорайона Заря

Мероприятие прошло в здании школы № 15 на улице Гагарина. Жители смогли обратиться к сотрудникам профильных управлений администрации округа. Участникам встречи рассказали о работах, которые проведут в микрорайоне летом.

«Планомерно на протяжении последних лет мы ведем большую работу по замене инженерных сетей микрорайона Заря. В этом году мы ее продолжаем. Это и замена сетей водоснабжения, и канализование, и очередной этап замены сетей теплоснабжения. Большой проект реализуется в центре микрорайона — реконструкция культурно-досугового центра „Заря“. К концу года планируем все закончить. Также есть большой проект по благоустройству — реконструкция сквера. К его реализации мы также приступили и закончим в этом году», — сказал Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации главных сфер жизни в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».