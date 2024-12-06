Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с работниками промпредприятия

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с работниками «Криогенмаша» в рамках формата выездной администрации. В ходе встречи, состоявшейся на градообразующем предприятии, обсуждались актуальные вопросы благоустройства, транспортной доступности, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках мероприятия сотрудники «Криогенмаша» также получили индивидуальные консультации от представителей профильных структур администрации округа. Это создает возможность для работников напрямую обращаться к специалистам по интересующим их вопросам.

«Как и встречи во дворах и школах, такой формат диалога позволяет нам оперативно реагировать на запросы наших жителей», — отметил Юров.

Согласно поручению главы, его заместители регулярно проводят аналогичные встречи с жителями различных районов, что позволяет эффективно решать проблемы на местах. Участие начальников управлений и руководителей управляющих организаций делает процесс более доступным и понятным для граждан.

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