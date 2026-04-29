Глава Балашихи Сергей Юров примет участие в голосовании «Единой России»

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров намерен принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое определит кандидатов на выборы в Государственную думу. Об этом сообщил источник в администрации.

Как сообщает РИА «Новости», Сергей Юров сейчас готовится подать необходимые документы для участия в процедуре.

Предварительное голосование представляет собой открытую систему отбора кандидатов, в рамках которой жители могут влиять на формирование будущего партийного списка. Принять участие в голосовании имеют право все зарегистрированные избиратели старше 18 лет.

В 2014 году Сергея Юрова избрали главой Реутова, а с 2017 года он возглавляет Балашиху. Его профессиональная подготовка включает обучение в МГТУ имени Баумана и в МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2016 года он также занимает должность заместителя секретаря подмосковного регионального отделения «Единой России».

По итогам предварительного голосования сформируют список кандидатов от партии для участия в выборах в нижнюю палату парламента. Именно результаты этой процедуры станут основой для дальнейшего выдвижения представителей на федеральный уровень.