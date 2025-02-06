Глава Балашихи Сергей Юров поздравил ветерана Отечественной войны с юбилеем

Глава городского округа Балашиха и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров поздравил ветерана Василия Голотюка с 95-летием. Герою вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Когда началась Великая Отечественная война, Василию Голотюку было всего 11 лет. Он стал связным в партизанском отряде и вместе со старшими братьями по ночам распространял листовки с фронтовыми новостями.

После войны Василий окончил летное училище и военную академию. Полковника противовоздушной обороны в отставке Василия Голотюка наградили множеством орденов. Среди них орден Отечественной войны второй степени, орден Красной Звезды и орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени. Помимо этого, ветеран из Балашихи получил звание «Почетный ветеран Подмосковья».