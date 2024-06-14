Глава Балашихи Сергей Юров поздравил медицинских работников с праздником

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Церемония награждения медицинских работников с профессиональным праздником состоялась в Доме культуры «Балашиха». Всего в зале собралось 59 сотрудников здравоохранения.

Самых отличившихся сотрудников Балашихинской больницы наградили почетными письмами и грамотами в честь Дня медработника. Мероприятие прошло в Доме культуры «Балашиха».

«Наша Балашихинская больница — самая большая в Московской области. Перед нами особая ответственность, на плечах наших врачей лежит огромный труд и забота о более чем полумиллиона жителей», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Напомним, что Балашихинская областная больница включает 17 поликлиник, три многопрофильных стационара. В учреждениях работают более четырех тысяч сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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