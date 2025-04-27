Глава Балашихи Сергей Юров поучаствовал в субботнике во Владимирском парке
Глава Балашихи принял участие в общероссийском субботнике. Он высадил деревья на территории Владимирского парка.
Военнослужащие тоже присоединились к уборке лесной части парка.
«Спасибо большое, что сегодня нашли время прийти. Также хочу поблагодарить всех жителей нашего города, которые активно присоединяются к нашим субботникам не только сегодня. Уже седьмую неделю мы приводим наш город в порядок», — сказал Сергей Юров в приветственной речи.
Для участников работала полевая кухня, где можно было насытиться кашей и горячем чаем.
Общегородской субботник в Балашихе прошел во Владимирском парке, в Полтеве, Павлине и Саввине при поддержке предприятий и управляющих компаний. К мероприятию присоединились неравнодушные жители.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.