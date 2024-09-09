Глава Балашихи Сергей Юров навестил воспитанников детского дома в Донецке

Делегация из Балашихи побывала в детском доме в Донецке. Они привезли в учреждение необходимые запчасти для автобуса, на котором перевозят детей.

В детский дом в Донецке приехали глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутат городского совета Сергей Щукин и руководитель Главного управления Росгвардии по ДНР Николай Кузнецов.

В учреждении живут дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Отсюда ребят распределяют в интернаты, детские дома, здесь ищут их родственников.

Ранее, в июне этого года, делегация из Балашихи уже приезжала в этот детский дом. Глава муниципалитета, руководитель РРЦ «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, депутат Сергей Щукин и президент одного из подмосковных отделений российского мотоклуба «Ночные волки» Николай Клименко передали учреждению автобус на 18 посадочных мест.

Транспорт нужен, чтобы возить ребят на медосмотры в поликлиники и больницы города. Имеющиеся автобусы были старыми.

«Ранее мы передали для ребят автобус, сейчас привезли необходимые расходники и запчасти. И конечно, подарки детям. Рад был познакомиться лично. От всей души благодарю педагогов и руководство учреждения за колоссальный труд, заботу и внимание к детям. Будем и дальше поддерживать детский дом и его воспитанников», — поделился Сергей Юров.

Отметим, что активисты Балашихи регулярно помогают участникам спецоперации, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

В округе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате и местных отделениях партии «Единая Россия».

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